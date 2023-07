Officiellt: Rodrigo lämnar Leeds

Leeds United ramlade i år ur Premier League, och tappar nu en viktig spelare inför nästa säsong i den engelska andradivisionen Championship.

Under torsdagen meddelar Leeds att forwarden Rodrigo, 32, lämnar för spel med Al-Rayyan i Qatar framöver. 32-åringen stannade därmed på 28 mål och fem assist på 97 framträdanden med den klassiska, engelska klubben.

Enligt tidigare uppgifter har en utköpsklausul på tre miljoner pund (motsvarande ungefär 41 miljoner svenska kronor) i Rodrigos kontrakt börjat gälla efter att Leeds åkt ur Championship, en klausul som Al-Rayyan har aktiverat. En hyfsat liten summa i jämförelse med de 27 miljoner pund (372 miljoner kronor) som Leeds betalade för spanjoren för tre år sedan.

Rodrigo har även en bakgrund med spel i Valencia, Benfica och Bolton.

📰 #LUFC thanks Rodrigo for his efforts and wishes him all the best for the future, as the striker joins @AlrayyanSC pic.twitter.com/YtlwwmwNqd