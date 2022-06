Officiellt: Rooney lämnar Derby

På grund av ekonomiska problem fick Derby County hela 21 poäng i avdrag förra säsongen. Laget gjorde förvisso en stark säsong men lyckades aldrig ta sig upp på säker mark och åkte därmed ur Championship - och nu väntar spel i League One för första gången på 36 år.

Huvudtränaren Wayne Rooney har hyllats för sitt arbete med Derby, men nu står det klart att han inte följer med ner i seriesystemet. Förre Manchester United-forwarden har meddelat att han lämna klubben med omedelbar verkan.

- Min tid i klubben har varit en känslomässig berg- och dalbana, med både toppar och bottnar, men jag måste säga att jag har njutit av utmaningen. Derby är en fantastisk klubb med fantastisk historia och fantastiska fans. Jag önskar er allt väl och framgång i framtiden, säger Rooney i pressmeddelandet.

Wayne Rooney tog över som interimtränare i mitten av november 2020, innan han fick rollen permanent i början av 2021. Derby slutade näst sist i Championship, sju poäng bakom Reading på säker mark.

