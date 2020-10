Officiellt: Scholes tar över engelskt lag

Manchester United-ikonen Paul Scholes har fått ett nytt tränaruppdrag. Scholes, som hoppade in som tillfällig tränare i Salford City under 2015 och även basade över Oldham Athletic under 2019, är nu tillbaka i Salford.

Den engelska League Two-klubben meddelar att chefstränaren Graham Alexander lämnar klubben och att Scholes nu tar över rodret tillfälligt. Klubben letar därmed efter en ny chefstränare, som kan komma in på permanent basis.

Salford City är just nu på femteplats i den engelska fjärdeligan efter nio poäng på fem matcher den här säsongen. Scholes är i sin tur född i Salford och är även, precis som flera andra tidigare United-spelare som Gary Neville, Ryan Giggs, Phil Neville, Nicky Butt och David Beckham, delägare i klubben.

Enligt engelska tidningen Daily Mail ville Scholes egentligen inte ta över laget nu, men har gått med på att göra det med anledning av de rådande omständigheterna. Salford har en stor budget, gentemot sina konkurrenter, men slutade ändå på elfteplats i fjärdeligan förra säsongen.