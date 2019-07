Officiellt: Tottenham gör första värvningen på 18 månader – lånas ut direkt

Inte sedan Tottenham värvade Lucas Moura från PSG i slutet av januari förra året har klubben gjort en spelarvärvning, något som var 517 dagar sedan. Men nu är väntan över. Londonklubben presenterade under tisdagen att de köpt Jack Clarke från Leeds United.

Enligt The Guardian kostar övergången 10 miljoner pund, en summa som med ett antal klausuler kan bli 11,5 miljoner pund. 18-åringen har skrivit ett fyraårsavtal med Tottenham, men går tillbaka till Leeds på lån under den kommande säsongen.

- Jag är överlycklig att ansluta till Tottenham och jag kommer göra allt jag kan för att hjälpa Leeds under den kommande säsongen, säger Clarke till Tottenhams hemsida.

Yttern gjorde förra året 25 matcher för Championship-klubben och noterades för två mål och två assist. Det gav honom utmärkelsen som årets unga spelare i klubben.

