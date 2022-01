Officiellt: Watford värvar mittback från Serie A

Watford kämpar för ett nytt kontrakt i Premier League nästa säsong. Knappt halvvägs in i säsongen ligger laget precis ovanför nedflyttningsstrecket, två poäng före Burnley. Nu har klubben presenterat en förstärkning för att försöka uppnå sitt mål under våren.

På torsdagen meddelar Watford nämligen att man värvar Samir, 27, från Udinese. Den vänsterfotade mittbacken har spelat sex säsonger i Serie A-klubben och noterats för 141 matcher i den italienska högstaligan.

Kontraktet med Watford är skrivet till juni 2025.

Welcome to Watford, Samir! 👋



✍️ The Brazilian central defender joins from Udinese on a deal until June 2025.@_AFEX