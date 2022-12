Officiellt: Wolves värvar Cunha

Sommaren 2021 köpte Atlético Madrid loss Matheus Cunha från Hertha Berlin. Brassen har mestadels varit inhoppare sedan han anslöt till klubben, och senaste tiden har det ryktats om en flytt.

Nu står det klart att 23-åringen lämnar "Atléti".

På söndagen meddelade Wolverhampton att man värvar Cunha. Det hela rör sig om ett lån till i sommar, med en obligatorisk köpoption inskriven i avtalet. Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar övergångssumman på 50 miljoner euro, cirka 558 miljoner kronor.

- Jag är exalterad över att spela i Premier League och i Wolverhampton, och jag tror det viktigaste är att jag är glad som ett barn, säger Cunha, som har skrivit på ett kontrakt till 2027, till klubbens hemsida.

- Jag tror mycket på projektet, och jag tror mycket på Lopetegui (Julen, ny huvudtränare). Jag tror också på spelarna och på klubben.

Totalt noterades Matheus Cunha för sju mål samt åtta assist på 54 matcher i Atlético Madrid-tröjan.

Julen Lopetegui's first addition 🤩@mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️