Olsens oro - kan tappa förstaplatsen: "Handsken är kastad"

Robin Olsen, 31, tog över som förstemålvakt i Sheffield United direkt efter utlåningen från Roma i höstas. Men efter landslagssamlingen i november, där Olsen vaktade stolparna i VM-kvalet mot Georgien och Spanien, kom svensken tillbaka till klubblaget med en muskelskada.

Sedan dess har Olsen missat tre raka matcher när ersättaren Wes Foderingham kommit in och hållit nollan tre gånger i rad. Nu konstaterar Sheffield Uniteds tränare Paul Heckingbottom att Olsens comeback dröjer ytterligare ett tag.

- Det går framåt med Robin men det tar ett par veckor (till), säger Heckingbottom på klubbens Twitter och fortsätter:

- Spelarna i försvaret och Wes har presterat bra. Wes har inte haft så mycket att göra, men har gjort viktiga räddningar vid viktiga tillfällen.

Lokaltidningen Sheffield Star följer upp målvaktssituationen och skriver i en rubrik att "handsken är kastad" till Foderingham inför helgens match mot Cardiff City.

Sheffield United ligger på 13:e plats i Championship, den engelska andraligan, efter 20 omgångar.

“We’re following concussion protocol with Micheal. Robin’s progressing as we’d expect, he’ll still be a couple of weeks.



The boys at the back and Wes have performed well. Wes has had not as much to do but made big saves at key moments."