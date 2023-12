Orden som talar för Jimmy Thelin i Sunderland

Championship-sexan Sunderland står utan tränare och verkar ha riktat blickarna mot Sverige. Allsvenske succémannen Kim Hellberg har berättat för Fotbollskanalen att han träffade klubben, men på torsdagen presenterades 35-åringen av Hammarby.

På torsdagen uppgav Aftonbladet att Elfsborgs manager Jimmy Thelin varit på besök hos klassikerklubben och träffat delar av styrelsen. Han ska också intervjuats för det vakanta jobbet. Thelin har även kopplats ihop med Swansea.

En annan som länkats samman med Sunderland är Reims-tränaren Will Still och det har cirkulerat uppgifter om att han träffat "The Black Cats". Det slår 31-åringen tillbaka mot.

- Jag var i London för att träffa min flickvän, säger han enligt L'Équipe.

Still medger att han håller dörrarna öppna för en flytt till England, men ironiserar också kring flyttryktena och att han gått bakom ryggen på Reims.

- Jag skulle också kunna skicka mitt cv till Manchester United… Jag ställer upp på att vara korkad men inte så korkad, säger Stil och parafraserar en rad ur en fransk film

Så, blir 31-åringen kvar i Reims? Det ter sig så.

- Om inte klubben sparkar mig, säger Still med ett leende.

Om Still blir kvar i Reims talar alltmer för Jimmy Thelin kan få jobbet. Även The Sun uppger att Elfsborg-managern är en "stark kandidat".

Thelin har kontrakt med Elfsborg över säsongen 2025.