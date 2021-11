Otäcka scener i England - Olsens lagkamrat kollapsade på plan

Det var otäcka scener som utspelade på Madjeski Stadium under tisdagskvällen när Sheffield United, utan skadade Robin Olsen, gästade Readingi Championship. Matchen slutade 1-0 till Sheffield, men resultatet var det inte många som kunde fokusera på efter matchen.

Anledningen är att Sheffield United-spelaren John Fleck, 30, kollapsade på planen en bit in i den andra halvleken. Den skottske landslagsmannen fick akutvård och spelet pausades i nästan elva minuter. Fleck var vid medvetande och fick syrgas när han bars ut på bår från arenan och fördes sedan direkt till sjukhus.

Klubben påpekade att Fleck var vid medvetande i samband med slutresultatet, då en tweet på klubbens Twitterkonto läser: "Tre poäng för Blades (smeknamn för Sheffield United). Men viktigare än det så var John Fleck vid medvetande när han lämnade arenan via ambulansporten. Vi kommer att ge vidare uppdateringar när vi vet mer. Krya på dig, John".

Efter matchen uttalade sig även Sheffield-tränaren Slavisa Jokanovic på klubbens Twitterkonto att han var vid medvetande.

- Han är på sjukhus. Han är vid medvetande och frågade om resultatet. Förhoppningsvis kommer han att bli bra, säger Jokanovic och fortsätter:

- Han är i säkra och goda händer. Vi ber för att allting kommer att bli bra.

