Parkinson kritisk mot United-talang: "Finns ingen anledning"

Poplaget, Wrexham har tagit steget upp till League Two och under försäsongen har man matchats mot Chelsea och Manchester United.

Under natten till onsdag ställdes man mot United, som ställde upp med ett väldigt ungt lag och hela seniortruppen fick vila då man ställs mot Real Madrid under natten till torsdag.

Wrexham vann matchen med 3-1, men snacket efter matchen kom att handla om en skada på League Two-lagets stora stjärna Paul Mullin. Engelsmannen tvingades till sjukhus och klubben bekräftade senare att han ådragit sig en punkterad lunga, efter en smäll från United-målvakten Nathan Bishop.

Mullin lämnade planen i syrgasmask och Wrexhams tränare, Phil Parkinson rasade mot tacklingen:

- Jag är riktigt irriterad. Det är en klumpig och hänsynslös tackling från målvakten och enligt mig finns det ingen anledning att göra det. Det är direkt rött kort. Det är en farlig tackling. Det är en jättesmäll för oss att förlora Paul (Mullin). Han är en fantastisk spelare, säger han enligt The Guardian och fortsätter:

- Jag har inte sett målvakten och han gör nog bäst i att hålla sig undan oss för tillfället eftersom vi inte är glada.

Bishop klarade sig undan med ett gult men Manchester United drabbades sedan av ett rött kort i den andra halvleken när Daniel Gore visades ut.

Bishop har bett om ursäkt till Paul Mullin via Twitter.

Just wanted to share my sincerest apologies to @PMullin7 A complete misjudgement and a genuine accident with 0 malicious intent at all!