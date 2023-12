Passningen - Defoe anmäler sig till jobbet

Sunderland sparkade under måndagen chefstränaren Tony Mowbray. Även assisterande tränaren Mark Venus fick lämna klubben med omedelbar verkan.

Sunderland, som förra säsongen slutade på sjätte plats i Championship, står i dagsläget på 27 poäng efter 19 omgångar i den engelska andraligan och Mike Dodds kommer nu att leda klubben tillfälligt till dess att Sunderland gjort klart med en ny tränare.

Vem som verkar sugen på jobbet? Den gamle Premier League-profilen Jermain Defoe. Via sitt konto på X publicerar han nämligen en bild på sig själv i kostym och slips och meddelar: "Gammal bild men redo för jobbet". Han taggade även in Sunderlands officiella konto i inlägget.

Jermain Defoe tillhörde Sunderland under två sejourer. Mellan 2015-2017 och under en kortare vända 2022. Anfallaren är mest känd för sin tid i Tottenham där han spottade in mål under två sejourer mellan 2004-2008 och 2009-2012.

41-årige Defoe gjorde även 20 mål på 57 landskamper för England.