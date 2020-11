Pepe bänkad i Premier League: "Frustrerande"

Arsenal värvade inför förra säsongen Nicolas Pepe, 25, från franska laget Lille. 25-åringen levererade då åtta mål och tio assist på 42 matcher, och har i höst inlett med tre mål och två assist på tolv framträdanden.

Pepe har i höst startat i Europa League, men främst fått hoppa in i Premier League, något han nu menar att han inte är helt nöjd med.

- Mitt mål är att spela mer. En spelare som spelar är glad och jag skulle vilja spela lite mer för att le igen. Han (Mikel Arteta, chefstränare i Arsenal) vill att jag är 100 procent fokuserad på varje träning och under alla 90 minuter under matcherna. På träning kan jag se om jag kommer att hoppa in i nästa match, säger han till franska Canal Plus.

Pepe fortsätter:

- Men tränaren pratar med mig, och han har även assisterande tränare som finns där för det. Men det är frustrerande för alla spelare som är på bänken. Tränaren gör sina val och det är upp till mig att visa att jag inte vill ha den rollen.

Arsenal ställs på söndag i nästa vecka mot Leeds på bortaplan i Premier League. London-laget är i dagsläget elva i ligaspelet.