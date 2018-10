PL-jättarnas stöd efter helikopterkraschen: "Alla tankar till de som har påverkats"

På lördagskvällen spelade Leicester mot West Ham på hemmaplan. Matchen slutade oavgjort, 1-1.

Efter mötet lyfte ägaren Vichai Srivaddhanaprabhas helikopter från arenan, men kraschade sedan på parkeringen utanför arenan och fattade eld.

Ett vittne såg händelsen och berättade om den för Mirror.

- Den slog i marken med en kraftig smäll och sedan fattade den eld. Det har spridit sig hela vägen över till andra sidan parkeringen. Jag tror inte att det fanns några personer där. Jag skakar, sa han.

Senare under kvällen gick Leicester ut med ett uttalande.

"Vi hjälper Leicesterpolisen och ambulanssjukvårdare med att hantera olyckan vid King Power Stadium. Klubben kommer med ett mer detaljerat uttalande när mer information finns".

Och runt om i England visar nu flera klubbar sitt stöd.

”Alla tankar i Chelsea går till Leicester City och alla de som har påverkats av den hemska olyckan”, skrev bland annat Chelsea.

The thoughts of everyone at Manchester United are with @LCFC and those affected by tonight’s incident at King Power Stadium. — Manchester United (@ManUtd) 27 oktober 2018

The thoughts of everyone at Manchester City are with all those at @LCFC following the incident after tonight’s match at the King Power Stadium. — Manchester City (@ManCity) 27 oktober 2018

The thoughts of everyone at Chelsea Football Club are with @LCFC and all those affected by this evening's terrible accident. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 oktober 2018

The thoughts of everyone at the Club are with @LCFC and those affected by the incident after today's match at the King Power Stadium. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 27 oktober 2018