Pogba tog ställning mot rasism – bar armband med budskap mot Newcastle

Paul Pogba gjorde sin blott andra match sedan slutet av september när han på annandagen hoppade in för Manchester United mot Newcastle. Mittfältaren kom in i halvtid när United kunde gå ifrån och till slut vinna matchen med 4-1.

Mittfältaren valde också att ta ställning mot rasism under matchen, då han spelade i armband med budskapen ”no to rasism” och ”we are one”, rapporterar BBC.

- Jag har tänkt på att göra det här under en längre tid, säger Pogba till sajten.

- Det handlar om att ge stöd till alla spelare och att visa att oavsett vem du är, om du är svart, vit, kines eller vad som helst – att det finns bara en ras.

Så sent som i förra veckan avbröts Londonderbyt mellan Tottenham och Chelsea efter rasistiska tillmälen riktats mot Antonio Rüdiger. Pogba blev själv utsatt för rasism, då personer i september riktade rasistiska smädelser mot honom i sociala medier.

- Vi hör om den här sortens saker varje vecka. Vi ser det fortfarande på många arenor om och om igen. Det är okunnighet. Jag vill inte vara en politisk person. Jag vill inte gå igenom Fifa och Uefa. Jag har gjort det här själv och jag vet att det kommer få folk att börja prata, säger Pogba.

- Det handlar om att visa att man är emot rasism. När folk ser det, tror jag att det kommer få de att förstå vissa saker. Det kommer visa dem att vi är alla en.