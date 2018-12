Pontus Jansson målskytt när Leeds vände och vann mot Aston Villa

Leeds har stått för en fin säsong i Championship och inför omgång 23 ledde laget tabellen. När nu mittenlaget Aston Villa stod för motståndet var Pontus Jansson, som spelade från start i Leeds och hans lagkamrater illa ute, men då klev den svenske mittbacken fram och visade vägen.

Aston Villa öppnade starkast och redan efter fem minuter tog laget ledningen efter att Tammy Abraham gjort 1-0. Uppförsbacken blev sedan än brantare för Leeds då Aston Villas Conor Hourihane gjorde 2-0 efter 17 minuter spelade. Aston Villas ledning höll sig till halvtid, men efter paus var det ombytta roller.

I den 56:e minuten höll sig Jack Clarke framme och reducerade till 2-1 och kort därefter presenterade Pontus Jansson på allvar. Leeds fick en hörna och den skickade Pablo Hernandez in i straffområdet. På den bortre stolpen befann sig den svenske landslagsmannen och han satte huvudet till och skallade in 2-2.

Därefter hade båda lagen chanser till att avgöra tillställningen - men det var Leeds som fick sista ordet. På övertid snappade Kemar Roofe upp en misslyckad Aston Villa-rensning och han tryckte in 3-2 i den bortre gaveln, vilket innebar att Leeds tog sin sjätte raka ligaseger.

Segern innebär att Leeds alltjämt leder Championship, laget ligger en poäng före serietvåan Norwich. Janssons mål var hans andra i ligan för säsongen.

