Potter sov på gatan - i välgörenhetssyfte: "Behöver vår hjälp"

Det spelades inga matcher i Premier League under den gånga helgen, på grund av landslagsuppehållet. Då ägnade sig Brightons tränare Graham Potter sig åt något helt annat.

Natten mellan fredag och lördag sov han och hans kollegor Billy Reid och Bruno Saltor ute på gatan. Trion ville samla ihop pengar till en lokal välgörenhetsorganisation som hjälper hemlösa.



- Vi fick en enkel version av att sova på gatan, men det gav oss ändå en insyn i vilka utmaningar som hemlösa ställs för varje dag, och varje natt. Efter bara en natt på gatan, så kan jag inte ens föreställa mig hur det hade varit att utstå det här, med ovissheten kring hur framtiden ser ut eller var nästa måltid kommer ifrån, säger han om aktionen.

Organisationen de ville uppmärksamma, Off the Fence, arbetar för att minska hemlöshet i Hove samt att hålla de som är utan hem säkra under vinterhalvåret.



- Många lider av sjukdomar och dålig hälsa, och det är hjärtskärande att vi år 2021 fortfarande ser människor leva på gatorna, menar Potter.