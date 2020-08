Psykiska ohälsan har skjutit i höjden: "Viktigt att vi lyssnar"

Foto: Bildbyrån/Jane Pardon (Women in Football).

Många kvinnor arbetandes inom fotbollen mår dåligt.

Det visar en undersökning gjord av organisationen "Women in Football".

- Engelsk fotboll hade inte existerat utan kvinnor, det är viktigt att vi lyssnar, säger Jane Pardon, som är exekutiv chef för Women in Football, enligt The Telegraph.