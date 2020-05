Rådet till Kane: "Har bara en karriär"

Tottenhams engelske anfallsstjärna Harry Kane, 26, är till viss del fostrad i Londonklubben och har under senaste åren bombat in mål på löpande band i Premier League, men kan också möjligen vara på väg bort från klubben. Det har i varje fall flera brittiska medier under senaste tiden rapporterat. Kane har oavsett kontrakt med Spurs till sommaren 2024, även om anfallarens framtid ännu är oklar.

Tidigare engelske landslagsanfallaren och Tottenham-stjärnan Teddy Sheringham lämnade just Tottenham för spel i Manchester United 1997 och menar nu att Kane kan ha kommit till vägs ände i Tottenham.

- Det finns likheter (mellan Sheringhams och Kanes sejourer i Tottenham), men du måste titta på var Tottenham är i dag gentemot var de var när jag spelade för dem. Ambitionen hade sugits ut ur klubben när jag var i där och vi slogs inte i toppen. Nu utmanar Tottenham om topp-4 och var inte så länge sedan i final i Champions League, säger han till Sky Sports och fortsätter:

- Kane måste överväga sin situation om han ska lämna. Kommer det att komma toppspelare till Tottenham som han kan få spela med eller måste han gå någon annanstans för att få spela med toppspelare? Hans karriär i Spurs har hittills haft en stadig uppåtgående kurva, men jag tror att han har kommit till en vägkorsning. Om de inte vinner något i år eller framöver, så kan det bli en förändring.

Sheringham hoppas att Kane får ut så mycket som möjligt av karriären.

- Harry har bara en karriär och han vill vinna saker. Mitt råd är att han bara har en karriär och att han ska se till att få ut så mycket som möjligt av den.

Sheringham vann aldrig någon titel med Tottenham, men vann däremot bland annat tre Premier League-titlar och en Champions League-titel med Manchester United. Kane har i sin tur inte vunnit något med Tottenham.