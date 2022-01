Rangers rekordförsäljning - säljer ytterback till Everton

Den engelska Premier League-klubben Everton meddelar under tisdagen att klubben kommit överens med skotska storklubben Rangers om en övergång för Nathan Patterson. Den 20-årige högerbacken har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2027.

- Jag är överlycklig över att skriva på för Everton och ser fram emot att komma igång. Det var ett enkelt val att skriva på, säger Patterson på Evertons hemsida.

Rangers bekräftar samtidigt att försäljningen av Patterson, som gjort sex A-landskamper för Skottland, är klubbens dyraste någonsin. Högerbacken kom fram genom Rangers akademi och gjorde sin A-lagsdebut i januari 2020.

Klubbarna nämner inget om övergångssumman, men enligt brittiska Sky Sports landar den på 16 miljoner pund, cirka 196 miljoner kronor.

#RangersFC Academy graduate Nathan Patterson has today joined @Everton , with Gers receiving a club-record fee for the 20 year-old’s services.

✍️ | We have signed Scotland defender Nathan Patterson from @RangersFC for an undisclosed fee on a deal until the end of June 2027.



Welcome, @np4tterson! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💙