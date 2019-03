Rasismskandal skakar brittisk damfotboll - spelare stängdes av och avslutar nu karriären

Sheffield United-spelaren Sophie Jones, 27, blev i januari anklagad för rasism i Sheffield Uniteds möte med Tottenham i Championship. Tottenham-spelaren Renée Hector, som blev utsatt, gick ut efteråt och skrev bland annat så här på Twitter:

"En skam att rasism verkar öka i fotboll igen. Jag mottog några apljud från en motståndarspelare", skrev hon då.

FA (det engelska fotbollsförbundet) startade en utredning och meddelade i dag att Jones, som hela tiden hävdat sin oskuld, stängs av i fem matcher, samtidigt som hon får 200 pund i böter. Därefter meddelade även Sheffield United att klubben bryter spelarens avtal, då kontraktet ändå även skulle ses över fram till sommaren.

"Klubben arbetar nära EFL, FA och Kick it Out och skulle vilja upprepa att det inte tolereras någon form av rasism eller annan form av diskriminering. Efter dialog mellan klubben och Jones, med hänsyn till längden av avstängningen, har beslut tagits om att avsluta hennes kontrakt, som skulle ses över i sommar, efter en ömsesidig överenskommelse", skriver klubben på sin hemsida.

Efter detta meddelar nu Jones, via sitt Twitter-konto, att hon avslutar karriären.

"Det är med ett tungt hjärta som jag känner att jag inte kan fortsätta med fotbollen och spela under en organisation som jag inte har förtroende för", skriver hon på Twitter.

Jones hävdade samtidigt vidare sin oskuld.

"Jag vill meddela att jag inte tolererar någon form av rasism och jag kommer att fortsätta att stå bakom det", skriver hon på Twitter.

"Jag håller starkt fast vid att jag inte är skyldig till det straff som FA har gett mig", skriver hon.

Jones är även kritisk till att hon anser att FA endast har utgått från två muntliga vittnen. Hon menar att tio andra vittnen från matchen, inklusive domare, inte hörde rasistiska uttryck på planen. Samtidigt menar hon även att det finns bevis på video, där det går att se att hon inte uttryckt rasism.

BREAKING: Sophie Jones announces retirement from football after receiving five-match ban for racist abuse while playing for @sufc_women #SSN



"I feel I am unable to continue within football & player under an organisation that I do not have any confidence in." pic.twitter.com/aYJnhj6h7B