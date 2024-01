Reading-fansens protest - stormade planen och avbröt match

Glansdagarna i Premier League är avlägsna för Reading, som trillade ur den engelska högstaligan 2013. Därefter har laget befunnit sig i The Championship, innan man under våren degraderas till League One - efter att man tilldelats sex poängs avdrag för att ha brutit mot ligans ekonomiska regelverk.

Årets säsong i League One har inte varit mycket bättre för Reading, som har tilldelats poängavdrag vid två tillfällen efter att inte ha kunnat betala ut spelarlöner. Något som har gjort att man nu befinner sig på nedflyttningsplats.

Detta fick känslorna att bubbla över för lagets supportrar, som valde att storma planen i lördagens möte med Port Vale. I samband med planstormningen lämnade spelarna planen och banderoller med budskapet "Fotbollen har ett stort ägandeskapsproblem", riktade mot ägaren Dai Yongge hölls upp - vilket gjorde att matchen fick avbrytas.

Först tillfälligt och sedan helt och hållet.

"Vi förstår supportrarnas frustration. Snälla lämna planen. Båda lagens ledare och spelare vill spela klart dagens match. Det här är sista chansen att kunna återuppta matchen. Klubben kan få allvarliga straff om planen inte rensas", vädjade Reading på X i samband med planstormningen.

The Athletic skrev om League One-klubbens situation tidigare i veckan:

"Det är en absolut parodi. Folk har gett upp. Moralen är i botten, det är hemskt. Alla är upprörda på ägaren", skrev sajten då.