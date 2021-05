Rüdigers ursäkt till De Bruyne: "Väldigt ledsen"

Manchester Citys mittfältsstjärna Kevin De Bruyne skadade sig i helgen efter en duell med Antonio Rüdiger i Champions League-finalen. Under söndagen bekräftade belgaren att han bland annat har en näsbensfraktur, samtidigt som Belgiens förbundskapten Roberto Martinez gick till attack gentemot Rüdiger.

- Han lämnade medvetet sin axel mot Kevin. Han (De Bruyne) verkar skakad och vi får se vad det innebär, men det lämnar en sur eftersmak när Rüdiger håller händerna för sitt ansikte. Det är som att han döljer något, sa Martinez enligt Daily Mail.

Nu går Rüdiger ut på Twitter och ber om ursäkt till City-stjärnan.

"Jag är väldigt ledsen över Kevin De Bruynes skada. Självklart var det inte avsiktligt från min sida. Jag har redan haft kontakt med Kevin och jag önskar honom en snabb återhämtning, samt att vi vi får se honom på planen väldigt snart igen", skriver han.

Kevin De Bruyne kämpar nu för att vara redo till när EM drar igång i sommar. Belgien är en del av sommarens mästerskap.

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal