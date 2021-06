Sancho avslöjar lagkamraternas ivrighet: "Alla grabbar har många frågor"

Tidigare under torsdagen uppgav den trovärdiga journalisten Fabrizio Romano att Jadon Sancho är överens med Manchester United om ett kontrakt. Det som återstår är för United att komma överens med Sanchos nuvarande klubb Borussia Dortmund, uppgav Romano.

Sancho förbereder sig just nu med det engelska landslaget inför det EM som har premiär under fredagen. England går in i turneringen 13 juni och nu avslöjar Sancho att olika spelare i Englands landslagstrupp ligger på honom om framtiden.

- Alla grabbar har så många frågor. Jag säger bara till dem: "Titta, jag är bara fokuserad på fotboll för tillfället", säger Sancho enligt Daily Mirror.

Ytterforwarden fortsätter:

- Jag är lugn kring det. Det kommer alltid vara spekulationer, speciellt om du gör det bra. Det handlar om att hantera det på plan och bara fortsätta med det du gör.

- Om du fortsätter att göra det är jag säker på att det inte kommer vara något problem. Det viktigaste är min fotboll och det är vad jag är fokuserad på för tillfället.

Att Sancho uppges aktuell för en flytt till United är inget nytt. Det har han också gjort när de senaste transferfönstren varit öppna och det återstår att se om Sancho spelar i Uniteds tröja kommande säsong eller om han fortsätter i Dortmund.

Under årets ligasäsong i Tyskland noterades Sancho för åtta mål och tolv assist på 26 matcher.