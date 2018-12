Schürrle avslöjar anledningen till avskedet från Chelsea: "Inte ätit kyckling sedan dess"

André Schürrle, 28, återvände i sommar till Premier League. Efter två säsonger i Borussia Dortmund, så skrev han på ett tvåårigt låneavtal med Fulham och är hittills noterad för fem mål på 13 matcher i ligan. Senast han var i England lämnade han däremot landet med ett bittert avsked, då han efter en bra säsong med åtta mål i Chelsea lämnade i januari året efter för spel med Wolfsburg i Bundesliga.

I dag återvänder han till Stamford Bridge igen, men nu i Fulham-tröja i Londonderbyt. Då fick han inför matchen frågor om hans sejour i Chelsea och avslöjade en av anledningarna till varför han lite plötsligt lämnade Chelsea vintern 2015.

- Jag var väldigt lycklig under min första säsong. Jag startade i hälften, eller lite mer än så, av matcherna. Jag hade ganska bra statistik och gjorde viktiga mål. Jag hade även förtroende av tränaren (José Mourinho). Under andra året var det väldigt tufft under första halvan (av säsongen). Jag hade en dålig salmonella. Det var med landslaget, i Polen. Dagen efter flög vi tillbaka och då var jag borta, säger han enligt Daily Mail.

- Vi hittade inte vad det var på en vecka. Jag var bara hemma och var sjuk. Jag mådde väldigt dåligt och kunde inte resa mig från sängen. Sedan förstod vi att det handlade om salmonella, fortsätter han.

Tysken berättade vidare att sjukdomen förstörde höstsäsongen.

- Jag blev väldigt svag. Du kan se hur spinkig jag är, så att förlora tre, fyra, fem kilogram... Jag hade ingen styrka och det tog lång tid att komma tillbaka. Jag fick aldrig chansen att bevisa mig själv när jag var hundra procent tillbaka. Det var då jag fick möjligheten att gå tillbaka till Tyskland och han (Mourinho) lät mig gå. Jag har inte ätit kyckling sedan dess, säger han.

Vidare berättar Schürrle däremot att han inte känner någon besvikelse eller ilska mot Mourinho i dag för att han inte fick chansen igen. Han trivs i Fulham ser fram emot att ställas mot sitt gamla lag igen, även om Mourinho som bekant inte är kvar i klubben.

- Nu är det helt annorlunda. Jag kom till Fulham på lån. Jag är bara här för att spela fotboll och de ser att jag vill ge allt jag kan. Jag hörde min sång i första matchen och jag kände att jag fick det förtroendet jag behövde, säger han.