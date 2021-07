Ken Sema var under stora delen av säsongen en startspelare när Watford spelade sig tillbaka till Premier League. I dag fick svensken chansen i en träningsmatch mot League Two-laget Stevenage - och nätade på nick i en match som slutade 1-1.

Förra säsongen gjorde Sema sex mål och sex assist på 43 framträdanden för "The Hornets" i alla turneringar.

Watford inleder Premier League-säsongen hemma mot Aston Villa 14 augusti.

GOAL! Sema heads in an equaliser from a Fletcher cross.



⏱ 37’

🔴 1-1 🐝#STEWAT pic.twitter.com/MrU2sAvpi5