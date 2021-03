Sema målskytt när Watford tog viktig seger i toppstriden

Ken Sema har visat på fin form på senare tid och under tisdagen gjorde svensken mål för Watford borta mot Rotherham.

I slutet av första halvlek, när Watford ledde med 2-0, utökade Sema med ett volleyavslut som gav 3-0.

Målet var Semas fjärde för säsongen och hittills under säsongen har svensken också noterats för fem målgivande passningar.

I andra halvlek kunde Rotherham reducera innan Dan Godling fastställde slutresultatet till 4-1 för Watford.

Segern innebär att Semas lag befäster sin andra plats i Championship och om man lyckas hålla placeringen hela vägen in i mål tar man en av då platser som innebär Premier League-spel kommande säsong.

The ball falls to Sema on the edge of the box, he flicks it up and volleys home beautifully🙌



⏱️ 39’

🔴 0-3 🐝#ROTWAT https://t.co/llkTFinFN4