Silva ber om ursäkt efter storförlusten: "Jag tar mitt ansvar"

Chelsea åkte under lördagen på stryk mot West Bromwich med 5-2 på hemmaplan i Premier League. Chelsea tog ledningen i den 27:e minuten, men föll sedan ihop efter att mittbacken Thiago Silva blivit utvisad i den 29:e minuten. Silva, som blev varnad redan i den femte minuten, drog på sig sitt andra gula kort och tvingades lämna planen.

Nu går Silva ut, på Twitter, och ber om ursäkt till supportrarna.

"Jag tycker inte att det var tillräckligt för utvisning, men domaren tog det beslutet och vi kan inte ändra på det. Jag tar mitt ansvar, vilket olyckligtvis påverkade resultatet i matchen. Nu får vi samla kraft, på onsdag väntar en ny match", skriver han på Twitter.

Chelsea ställs på onsdag mot Porto borta i första kvartsfinalmötet i Champions League. London-laget är placerat på fjärde plats i Premier League.

I believe it was not an expulsion move, but the referee made his decision and we can't change that. I assume my responsibility, which unfortunately affected the result of the game. It’s time to join our forces, because on Wednesday we have another battle. Come on @ChelseaFC 👊🏽