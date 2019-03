Skadad - och målvaktsvikarie: Galen match för Jansson i toppmötet

Leeds United, med Pontus Jansson i laget, krigar för att ta en plats i nästa års Premier League. Inför mötet med ligatrean Sheffield United hade Leeds, som låg tvåa i tabellen, chansen att skapa sig en liten lucka ner till de övriga. Seger och laget hade haft ett guldläge att knipa en av direktplatserna.

Men i stället för tre poäng och ett stort steg närmare en Premier League-biljett blev det en blytung förlust för Leeds. Matchens enda mål kom genom gästernas Chris Basham med 20 minuter kvar att spela.

Just Pontus Jansson fick på stopptid ställa sig i mål och agera målvakt under slutminuterna, detta efter att Kiko Casilla fått syna det röda kortet. Jansson fick även en smäll mot knäet tidigare under matchen, då Leeds redan gjort alla sina tre byten, och tvingades därför halta runt på planen.

Leeds tappade därmed andraplatsen i The Championship till just Sheffield.

Åtta matcher återstår i ligaspelet.

90’ Casilla is sent off after bringing Billy Sharp down just outside the box. Pontus Jansson goes in net. 0-1 pic.twitter.com/86qeetpegS