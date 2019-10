Skadebeskedet efter skräckskadan: "Kommer inte tillbaka i år - nästan helt säkert"

Hugo Lloris skadade sig otäckt mot Brighton i helgen och blev utbåren med syrgas. Nu säger Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps att målvakten ser ut att vara borta länge. - Han kommer inte att komma tillbaka på planen under 2019, det är nästan helt säkert, säger han enligt L’Equipe.

Hugo Lloris föll olyckligt i samband med Brightons 1-0-mål mot Tottenham i helgen och vek vänsterarmen på ett otäckt sätt. Fransmannen försökte ta emot sig med armen, men fick hela kroppstyngden på armen och senare meddelade Tottenham att målvakten hade dragit armbågen ur led.

Tottenham meddelade inte hur länge Lloris skulle bli borta, men nu ger Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps en uppdatering kring målvaktens status.

- Han har genomgått undersökningar. Det är svårt att sätta någon tidsram, för jag är inte expert på det. Men han kommer definitivt inte vara här den här samlingen och inte heller den nästa (i november). Han kommer påbörja sin rehab och det handlar om veckor, till och med månader. Han kommer inte att komma tillbaka på planen under 2019, det är nästan helt säkert, säger han enligt L’Equipe.

Senare under måndagen gick även Tottenham själva ut med en uppdatering på sin hemsida, där de skrev att de förväntar sig att målvakten är borta året ut.

Lloris har varit given i Frankrikes landslag under de senaste tio åren och har även varit lagkapten sedan 2011. Deschamps menade under måndagen att det antagligen blir Steve Mandanda som får chansen i mål mot Island på fredag. Förbundskaptenen menar samtidigt att det blir svårt att säga hur stort tappet av Lloris blir, både som målvakt och som ledarfigur.

- Det är ett tapp för oss. Andra spelare kommer behöva ta hans plats för att vi ska kunna fortsätta prestera, säger Deschamps.

Frankrike ligger tvåa i sin EM-kvalgrupp, på lika många poäng som Turkiet.