Sky: Leicester kan få börja nästa säsong med minuspoäng

Efter nio år i Premier League åkte Leicester City ur den engelska högstaligan förra säsongen, efter att ha hamnat på 18:e plats.

Klubben stormar just nu mot en återkomst i Premier League då de leder The Championship, men enligt Sky Sports kan "The Foxes" få ett rejält avbräck i början av nästa säsong vid ett eventuellt avancemang.

Sky rapporterar nämligen att Leicester bröt mot Premier Leagues ekonomiska regelverk deras senaste säsong i den engelska högstaligan, alltså säsongen 2022/2023. Och för det kan klubben gå samma öde som Everton och Nottingham Forest till mötes.

De kan nämligen få starta nästa säsong med minuspoäng om de avancerar till Premier Leagye, ett liknande straff som Everton fick utstå tidigare under säsongen.

I slutet av 2023 kom det nämligen fram att Everton hade brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Därför straffades klubben med tio poängs avdrag, men straffet blev något lindrigare efter att klubben överklagade beslutet. Till slut fick de "bara" sex poängs avdrag.

Huruvida Leicester får ett straff, och i så fall hur stort, återstår och se. Klubben toppar i skrivande stund The Championship med 81 inspelade poäng.