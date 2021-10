Sky: Ranieri på plats på träningsanläggningen - överens med Premier League-klubb

Claudio Ranieri har anlänt till Watfords träningsanläggning för att skriva på kontraktet som Premier League-klubbens nye huvudtränare, visar en video av Sky Sports. Enligt sajten förväntas Ranieri skriva på kontraktet under måndagen och redan nu har han nått en överenskommelse med Watford.

Italienaren, som förde Leicester till den sagolika Premier League-titeln våren 2016, är i nuläget arbetslös efter att ha lämnat Sampdoria vid slutet av förra säsongen.

Tar Ranieri över Watford ersätter han i så fall Xisco Munoz, som fick sparken redan efter sju omgångar av ligasäsongen efter att ha fört upp Watford till Premier League i våras. Klubben, med svenske landslagsyttern Ken Sema i truppen, ligger på 14:e plats i tabellen.

Tidigare i karriären har Ranieri tränat klubbar som Fiorentina, Chelsea, Valencia, Inter, Roma, Juventus och Atletico Madrid.

Se när Ranieri anländer till träningsanläggningen i tweeten nedan.

Claudio Ranieri has arrived at Watford's training ground to seal his deal to become their new manager 🐝 pic.twitter.com/ufFjBjwid3