Sökinsatsen efter Sala upphör: "Chanserna till överlevnad är extremt små"

Det var i måndags kväll som ett privatplan, med Cardiffs rekordförvärv Emiliano Sala och en pilot ombord, försvann över den engelska kanalen.

Sedan försvinnandet har en massiv sökinsats pågått. Men när mörkret lagt sig på torsdagskvällen meddelade Guernsey Police att sökandet nu upphör.

"Chanserna till överlevnad i det här skedet är extremt små", skriver hamnkaptenen David Barker i ett uttalande.

Polisen skriver att sökandet pågått med tre flygplan, fem helikoptrar och två livbåtar, samt assistans från passerande skepp och fiskebåtar.

"Vi har inte lyckats hitta några spår av flygplanet, piloten eller passageraren".

"Trots att vi inte längre söker aktivt hålls incidenten öppen och vi kommer att sända ut till alla farkoster och flygplan i området att fortsätta hålla utkik för spår av flygplanet."

