Solskjær bekräftar - nya skadeproblem för Pogba: "Åkte på en smäll"

Manchester Uniteds mittfältare Paul Pogba har fått en tuff start på säsongen. 27-åringen har dragits med skador och har därför spenderat mycket tid på bänken. Under landslagsuppehållet spelade Pogba samtliga matcher för det Frankrike och påpekade under samlingen att han just nu går igenom sin tuffaste tid i karriären samt hur mycket han trivs att spendera tid med det franska landslaget.

Manchester United besegrade, efter mycket om och men, West Bromwich under lördagskvällen men när Ole Gunnar Solskjær startelva blev officiell saknades Pogba. Efter matchen kom den norska tränaren med den dystra nyheten.

- Paul åkte på en smäll i sin senaste match, säger Solskjær till klubbens hemsida och fortsätter:

- Han började känna en smärta inför matchen och kunde inte fortsätta. Förhoppningsvis är han OK inför tisdag men vi vet inte.

På tisdag ställs United mot turkiska Basaksehir.