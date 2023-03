Southamptons besked - spelare utsatt för rasism efter United-matchen

Premier League-jumbon Southampton kryssade under söndagen mot Manchester United (0-0) på Old Trafford i Premier League. Under måndagen går Saints ut med att en av klubbens spelare blivit utsatt för rasism på sociala medier efter matchen.

"Äcklade och besvikna över beteendet hos de som sänker sig till att kränka en spelare för dennes hudfärg online", skriver klubben på sin hemsida.

Southampton meddelar vidare att klubben tagit kränkningarna vidare till engelsk polis.

Saints ställs på onsdag mot Brentford hemma i ligan. Laget har två poäng upp till West Ham United och Leicester City på säker mark i Premier League.