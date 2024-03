Southgate bekräftar - White ratar landslagsspel: "Vet inte varför"

England samlas i nästa vecka för två träningsmatcher mot Brasilien och Belgien, vilket är en uppladdning inför sommarens EM-slutspel i Tyskland.

Nu går Englands förbundskapten Gareth Southgate ut med sin nya landslagstrupp, där bland andra Arsenal-backen Ben White, West Ham-mittfältaren Kalvin Phillips och Chelsea-forwarden Raheem Sterling inte är med.

Southgate berättar att White inte ville bli kallad till samlingen.

- John McDermott (teknisk direktör, FA) fick ett samtal från Edu (Arsenals sportchef) i förra veckan, och han sa att Ben inte ville komma till England i det här läget, säger Southgate enligt den engelska tidningen The Sun och fortsätter:

- Det är synd. Han är en spelare som jag verkligen gillar. Jag pratade med honom efter Qatar, och det var uppenbart att han drog sig tillbaka. Jag vet inte varför. Men jag vill lämna dörren öppen eftersom att han är en bra spelare. Det är inga som helst problem mellan oss.

White blev hemskickad från Englands samling under Qatar-VM 2022, och har sedan dess inte varit en del av landslaget. Totalt sett har han gjort fyra landskamper.

För Newcastle-yttern Anthony Gordon är det samtidigt första gången som han får chansen i Englands A-landslag. England har vidare skador på exempelvis Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire och Manchester City-stjärnan Jack Grealish.

