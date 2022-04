Spurs besked: Skipp missar resten av säsongen

Tottenham-mittfältaren Oliver Skipp, 21, har fått stort förtroende under den här säsongen, men har varit skadad sedan i slutet av januari.

Nu meddelar Tottenham att 21-åringen opererat sig i USA och missar resten av säsongen. Mittfältaren förväntas vara tillbaka i träning inför den kommande säsongen.

Skipp, som är fostrad i Spurs, är den här säsongen noterad för 28 framträdanden.

We can confirm that Oliver Skipp has undergone surgery in America this morning and will be out for the remainder of the season.



