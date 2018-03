Spurs Kane-besked: återvänder till full träning nästa månad

Det var i helgens möte med Bournemouth som Tottenhams skyttekung Harry Kane klev av skadad. Med VM bara några månader bort så vållade det stor oro i England.

Nu kommer Tottenham med ett besked om Kanes skada. 24-åringen har skadat ligamenten i hans högra fotled.

Spurs skriver att Kane förväntas återvända till full träning med laget "nästa månad". Något mer precist besked ges inte.

Under gårdagen rapporterade engelska medier att anfallarens frånvaro troligen kommer att sträcka sig fram till slutet på april.

TEAM NEWS: Preliminary assessments have confirmed that @HKane has damaged lateral ligaments in his right ankle.



The England striker sustained the injury following a challenge in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to First Team training next month. pic.twitter.com/q4sOSJHhPT