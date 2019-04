Sterling utsedd till årets unga spelare i Premier League

Liverpools Virgil van Dijk blev under söndagen framröstad till årets spelare av spelarna själva genom spelarfacket PFA. Det var ett pris som holländaren var favorittippad att vinna tillsammans med Raheem Sterling i Manchester City. Sterling gick bet på den hedersammaste utmärkelsen, men han kunde glädjas åt annat.

Engelsmannen var tillsammans med lagkamraten Bernardo Silva, Liverpools Trent Alexander-Arnold, Bournemouths David Brooks, Manchester Uniteds Marcus Rashford och West Hams Declan Rice nominerade till årets unga spelare i ligan. Av dem tyckte spelarna i Premier League att Sterling utmärkt sig bäst och han blev således tilldelad utmärkelsen.

Congratulations to @sterling7 on being named the @PFA Young Player of the Year! 👏💙 pic.twitter.com/5Zt9bLmYLQ