Succé för Sema i Watfords storseger

Det smällde till direkt när Watford ställdes mot Bristol City på hemmaplan i engelska andraligan Championship. Svenske landslagsmittfältaren Ken Sema gav Watford ledningen redan i den andra matchminuten.

Båda klubbarna skrev på sina respektive Twitterkonton att Sema blev målskytt, men olika livescoreappar har bokfört det som självmål av Bristol City-backen Taylor Moore. Om Sema får målet blir det hans första för säsongen.

En kvart in i matchen utökade Watford sin ledning till 2-0 efter mål av Ismaïla Sarr.

Hemmalaget fortsatte att ösa på framåt i första halvlek och i den 36:e minuten kunde Sema åter igen hålla sig framme och sätta dit 4-0. Den här gången var det ingen tvekan om att Sema var sist på bollen.

Sarr blev även han tvåmålsskytt när han satte dit 5-0 i början av andra halvlek. Ken Sema blev sedan utbytt i den 61:a minuten och ersattes av Andre Gray. På stopptid fastställde Watford slutresultatet till 6-0.

Segern innebär att Watford fortsätter hänga med i toppstriden av Championship. De ligger just nu fyra, vilket ger en plats i vårens playoff om uppflyttning till Premier League.

