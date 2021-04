Succéinhopp av Jota - låg bakom Liverpools storseger mot Arsenal

Under lördagen ställdes Liverpool borta mot Arsenal. En match som framför allt var viktig för Liverpool i kampen om en av de åtråvärda platserna som ger möjlighet till Champions League-spel kommande säsong.

Första halvlek var tillknäppt och även om Liverpool hade ett övertag hade laget svårt att skapa chanser.

I andra halvlek skulle det dock lossna för Liverpool, och det var Diogo Jota som låg bakom det mesta.

Portugisen blev inbytt efter timmens spel och bara ett par minuter senare hade han spräckt målnollan. På ett inlägg från Trent Alexander-Arnold nådde Jota högst och från nära håll kunde han nicka in 1-0. Bara minuter senare utökade Mohamed Salah Liverpools ledning efter en soloräd på högerkanten.

Med tio minuter kvar skulle Jota bli tvåmålsskytt. Salah spelade in bollen i straffområdet och via Sadio Mané hamnade bollen framför fötterna på Jota som dundrade in 3-0 för Liverpool.

Jotas andra mål blev matchens sista och Liverpool tog viktiga poäng i toppen av Premier League. Laget avancerade upp på femte plats och är nu två poäng bakom fjärdeplacerade Chelsea som förlorade stort mot bottenlaget West Bromwich under lördagen.

- Det var väldigt viktigt. Vi måste göra vårt jobb och vinna varje enskild match som är kvar för att kunna tänka på högre placeringar i tabellen. Om vi gör vårt jobb har vi en bra chans att komma dit. Det är svårt att vinna i Premier League, men i kväll gjorde vi ett bra jobb, säger Jota till Sky Sports.

Startelvor:

Arsenal: Leno - Chambers, Holding, Gabriel, Tierney - Partey, Ceballos - Pepe, Ødegaard, Aubameyang - Lacazette.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho, Thiago, Milner - Mané, Firmino, Salah.