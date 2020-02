Svenske supporten Kenneth hyllas på League One-lagets arena med egen flagga

Svenske Kenneth Lövgren, 61, hade planerat att åka till Anfield för att se sitt Shrewsbury Town, som han hade följt i 37 år, när League One-klubben skulle möta Liverpool i omspelet av FA-cupens fjärde omgång. Men Kenneth avled hastigt och hann inte närvara på arenan, men hans gjorde ändå avtryck på Anfield.

I den 37:e minuten reste sig hela det 8000 personer starka bortaföljet och applåderade. En hyllning till svenskens 37-åriga supporterskap av laget. Man kunde också se en svensk halsduk i bortaklacken.

I helgen spelade Shrewsburys spelare i sorgband för Kenneth, samt ytterligare en stor Shrewsbury supporter i Ruth Williams, när laget spelade oavgjort, 1-1, hemma mot MK Dons.

Nu rapporterar Shropshire Star att Kenneth kommer att hedras ytterligare. En svensk flagga med Shrewsburys klubbmärke samt orden ”I’m still dreaming and will sleep well tonight” kommer att hängas upp inne på arenan Montgomery Waters Meadow. Orden är tagna från en tweet som Kenneth skrev efter att Shrewsbury hade hämtat upp 0-2 till 2-2 mot Liverpool och fixat omspelet på Anfield.

- Vi tycker att en flagga med hans ord på var det bästa sättet att ha med honom med oss på varje match, säger en supporter till tidningen.

Så här sa Kenneths son Erik till Fotbollskanalen om familjens känslor inför den planerade hyllningen på Anfield:

- Jag tror att han hade varit väldigt stolt. Han har levt mycket för den klubben, så det hade betytt väldigt mycket för honom. Han gillade också supporterkulturen i staden, då jag tror att han tröttnade lite på den kommersiella fotbollen. Han har alltid varit fotbollsintresserad och av den anledningen fastnade han väl för Shrewsbury och även staden. Han tyckte nog att det var en annan känsla i de mindre engelska ligorna än i Premier League som det är nu med mycket pengar. Så jag tror att han hade varit väldigt stolt. Jag tror att han kommer att sitta där uppe någonstans och le.