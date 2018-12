Swanseas besked: Olsson opererad - missar resten av säsongen

Swanseas svenske landslagsback Martin Olsson spelade i helgen från start mot Brentford i Championship, men blev i första halvlek utburen på bår skadad. Först meddelade klubben att det inte "såg bra ut för backen" och sedan kom klubben med ett nytt meddelande om att Olsson ska träffa en specialist i början av den här veckan.

I dag kom till slut beskedet och ett tråkigt sådant. Olsson genomförde nyligen en lyckad operation för en hälseneskada, men kommer att missa resten av säsongen för rehabiliteringsträning.

Olsson lär därmed även missa Sveriges möte i EM-kvalet med Rumänien den 23 mars, Norge den 26 mars och möjligen även mötena med Malta hemma den 7 juni och Spanien borta den 10 juni. Det är även ett tungt besked för landslaget, då Olsson startade i båda senaste mötena med Turkiet och Ryssland i Nations League.

Martin Olsson är i år noterad för en assist på 17 framträdanden i Championship. Swansea är placerat på tolfteplats i ligatabellen.

📝 | Olsson set to miss remainder of the #Swans' season...



