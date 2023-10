Telegraph: Chelsea hade udda Hazard-förbud - fick inte köpa burgare

Eden Hazard, 32, lade i veckan skorna på hyllan. 32-åringen skördade under flera år stora framgångar i Lille och i Chelsea, men hade det sedan tyngre under sina år i Real Madrid.

Hazard är samtidigt känd för att ha väntat in till sista stund med att värma upp inför matcher, och för att ha haft en avslappnad inställning till träningspass.

Nu berättar The Telegraph-journalisten Matt Law, i podcasten "London Is Blue", om ett udda förbud som Chelsea införde under Hazards tid i klubben.

Enligt Law förbjöd Chelsea en hamburgervagn, i närheten av hemmaarenan Stamford Bridge, från att sälja burgare till belgaren. Anledningen till förbudet uppges vara att klubben tyckte att Hazard svängde förbi och köpte burgare där allt för ofta efter matcher.

Hazard stod totalt sett för 110 mål och 92 assist på 352 matcher med Chelsea, och var med och vann tre Premier League-titlar.