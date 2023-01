ten Hag bekräftar - Butland på väg in: "Behöver tre bra målvakter"

Manchester United rapporteras vara på väg att göra sin första värvning i januari. Nyligen lämnade reservmålvakten Martin Dubravka, som var på lån från Newcastle, och under onsdagen skrev den engelska tidningen The Telegraph att United vill plocka in Crystal Palace-målvakten Jack Butland, 29, som ersättare över resten av säsongen.

Nu bekräftar United-tränaren Erik ten Hag att Butland är på väg in.

- Martin (Dubravka) kallades tillbaka, och i truppen behöver vi tre erfarna målvakter. Vi har några unga, som gör det bra, men vi har många matcher. Vi behöver tre bra målvakter i träning, men också om det kommer upp problem. Då behöver man erfarenhet i mål för att nå sina mål, säger han enligt Manchester Evening News.

På frågan vad Butland kan ge United är svaret:

- Jag är väldigt nöjd med David (de Gea). Han är vår nummer ett och presterar bra, men något kan hända med David och det gäller att vara förberedd för det, säger han.

- Förra året hade jag en situation med Ajax, där vi hade tre målvakter skadade och den situationen vill man inte vara i om man är i slutet av säsongen och spelar om titlar.

Butland kom till Palace från Stoke under 2020 och har kontrakt över den här säsongen. Han har gjort 87 matcher i Premier League och 161 matcher i Championship, men har inte fått några minuter under den här säsongen.