The Sun: Alexander Isak utsatt för inbrott

De senaste åren har inbrott hos fotbollsspelare varit ett återkommande tema.

Ur ett svenskt perspektiv har det kanske varit mest i fokus när landslagsmålvakten Robin Olsen med familj råkade ut för ett rån i hemmet, då maskerade män rånade familjen med machete-knivar. Även Victor Nilsson Lindelöf med familj har blivit utsatta för inbrott i England.

Nu har ytterligare en svensk landslagsspelare råkat ut för det.

Under lördagskvällen rapporterar brittiska The Sun att Alexander Isak utsattes för ett inbrott i torsdags. Enligt tidningen ska ett gäng ha gått in i Isaks hus genom ingången på baksidan tidigt under torsdagskvällen.

En granne berättar för tidningen:

"Polisen undersöker fortfarande, men det var ett inbrott. Det har varit väktarbilar vid huset med hundar".

Det är inte känt ifall Isak eller någon av 24-åringens familj var i hemmet under tiden för inbrottet.

The Sun uppger vidare att en bil stals från Isak, men att den senare återfanns cirka fem kilometer från hemmet.

Newcastle har inte velat kommentera uppgifterna, och Isak själv har inte kommenterat dem.