The Times: Barkväll bakom bestraffning av Citystjärnor

När Manchester City gästade Newcastle på St. James Park i Premier League under söndagen saknades både Jack Grealish och Phil Foden i startelvan, de båda inledde matchen på bänken. Ett märkligt beslut av City-tränaren Pep Guardiola tyckte många, då framför allt Foden varit i storform de senaste matcherna.

Spanjoren förklarade lite småkryptiskt efter matchen att det hade med disciplinära övertramp att göra.

- Ingen rotation, nej. Jag bestämde mig för det här laget eftersom de förtjänade att spela, de här killarna och inte de andra, säger Guardiola till BBC:s 5 Live Sport.

Han fortsätter:

- I jultider ägnar jag mycket uppmärksamhet åt beteende på och utanför planen. Och när beteendet utanför plan inte är passande kommer de inte få spela. Vi måste vara fokuserade hela tiden med distraktioner i juletider och allt som händer.

Sent under måndagskvällen förklarar den engelska tidningen The Times vad som legat som grund för Guardiolas petning: En barkväll efter lagets 7-0-seger mot Leeds tidigare i december. Foden och Grealish ska ha uppsökt en bar kort efter 7-0-segern.

Klubben ska inte ha haft några problem med att spelarna var på baren, utan såg det som ett sätt för dem att ta det lugnt och varva ner efter Leeds-matchen. Det Guardiola och hans tränarstab hade problem med, dock, var skicket de kom i till återhämtningsträningen dagen efter i. Det var tränarstaben långt ifrån nöjda med.

Därmed fick spelarna tillbringa Newcastle-matchen på bänken och har blivit varnade av Guardiola för framtiden.