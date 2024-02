Thiago Silva har pratat med Pochettino efter fruns uppmaning

Det är turbulent i Chelsea och tränaren Mauricio Pochettino har uppgetts hänga löst. Att sparka honom vore dock enormt kostsamt och skulle kunna ställa till trubbel utifrån Premier Leagues ekonomiska regelverk.

I söndags föll ”The Blues” med 4-2 mot Wolves och direkt efter matchen gick Thiago Silvas fru, Belle, ut och skrev ett kritiskt inlägg på X, vilket fick stor spridning.

"Det är dags för förändring. Om man väntar ytterligare kommer det att vara för sent", skrev Belle Silva.

Inlägget har nu resulterat i att Thiago Silva haft ett snack med tränare Pochettino.

- Han kom till mig i dag för att prata. Han ville prata med mig… Det (samtalet) var privat och det är allt. Min relation till honom är väldigt bra. Jag tycker till och med att det är strålande, säger Pochettino enligt CBS-journalisten Ben Jacobs.

På frågan om han hört något om förtroendet från ägarna svarar Pochettino:

- Jag har fått väldigt fina meddelanden från dem. Jag tror att vi alla är i det här tillsammans och det är det viktiga. Självklart är jag i kontakt med dem och sportchefen varje dag.

Chelsea är elva i Premier League. På onsdagen står Aston Villa för motståndet i den fjärde FA-cupomgången.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late 💙💙