Tim Cahill stängs av i tre matcher efter armbåge

Millwall kämpar för en playoff-plats till Premier League, och har just nu den sjätte och sista kvalplatsen med konkurrenterna tätt bakom. Nu tvingas laget klara sig utan veteranen Tim Cahill, som återvände till klubben i vintras, under de sista två matcherna - och den första matchen i ett eventuellt playoff.

Cahill delade ut en armbåge på Fulhams Ryan Fredericks sent i 3-0-förlusten i toppmötet i fredags. Domaren såg inte händelsen och tog ingen åtgärd. Men nu har FA valt att straffa Cahill i efterhand. Australiensaren har fått en avstängning på tre matcher.

"Jag har accepterat en tre matcher lång avstängning från FA och jag kommer alltid att ta ansvar för mina handlingar på och utanför planen under den tid jag representerar Millwall. Mitt mål nu är att bidra på träning och hjälpa till att hålla mina lagkamrater fokuserade på att försöka säkra en playoff-plats", skriver Cahill på Twitter.

I’ve accepted a 3 game ban by The FA and I’ll always accept accountability for my actions on and off the football pitch while representing @MillwallFC My aim now is to contribute in training and to help keep my team-mates focused on trying to secure a Play-Off place. pic.twitter.com/fss17gmMs7