Torreira frälste Arsenal mot Huddersfield - avgjorde med cykelspark

Inför lördagens match hade Arsenal inte förlorat på 20 raka matcher. Nu är sviten uppe i 21 raka matcher utan förlust, efter att Lucas Torreira avgjort hemma mot Huddersfield.

Matchen var länge mållös, men i slutet av den andra klev uruguayanen fram och satte dit matchavgörande 1-0. Bollen lyftes in i straffområdet från vänster och efter flipperspel hamnade den hos Pierre-Emerick Aubameyang. Anfallaren chippade i sin tur in bollen till Torreira, som helt ren framför mål, cykelsparkade in bollen.

Arsenal kunde freda sitt mål de sista minuterna och förlängde därmed sin förlustfria svit.

- Det var en tuff match, precis som många andra, och i dag hade vi ingen rytm men vann ändå. Jag är väldigt nöjd med resultatet eftersom att det var svårt för oss att kontrollera matchen i dag, säger Arsenal-tränaren Unai Emery till BBC.

- Tålamod är nyckelordet för dagen. Jag ville att vi skulle avgöra tidigare, men vi behövde vara tålmodiga.

I tabellen ligger Arsenal nu trea, men kan passeras av både Tottenham och Chelsea under lördagskvällen.