Tottenham vann Londonderbyt - Alderweireld hjälte med fullträff i slutskedet

Londonderbyt slutade med Tottenham-seger. Det efter en fullträff på nick av belgaren Toby Alderweireld i matchens slutskede. - Insatsen kom från hjärtat. Vi hade full kontroll, säger Mourinho till The Guardian efter matchen.

Efter krysset i det senast mötet med Bournemouth var Tottenham, med Heung-Min Son och Lucas tillbaka startelvan, ute efter en seger i Londonderbyt mot Arsenal. Tre poäng ville de ha och tre poäng tog de. Stor hjälte? Toby Alderweireld.

Det hände en hel del i början av matchen. I den 16:e minuten avlossade fransmannen Alexandre Lacazette ett kanonskott strax utanför straffområdet som gick otagbart i mål. Men ledningen blev inte särskilt långvarig.

Bara ett fåtal minuter senare kunde Heung-Min Son lyfta in utjämningen över en utrusande Emiliano Martinez efter att David Luiz tappat bollen till sydkoreanen.

Under den återstående tiden av matchen tryckte framförallt Arsenal på för ett ledningsmål, men Tottenham var inte i närheten av ofarliga. Med drygt tio minuter kvar var det också de vitklädda som tog ledningen.

Efter hörna från Heung-Min Son knoppade belgaren Toby Alderweireld in 2-1, vilket blev matchens sista mål. José Mourinhos mannar segrade därmed med uddamålet.

- Insatsen kom från hjärtat. Arsenal hade 48 timmar mer vila än oss, ändå har vi inga problem under matchens slutskede. Allt var under kontroll, säger Mourinho till The Guardian efter matchen.

I den kommande Premier League-omgången ställs Spurs mot tabelljumbon Newcastle på bortaplan. Arsenal möter ligamästaren Liverpool på Emirates Stadium.

Starelvor:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Winks, Sissoko, Lo Celso - Lucas, Kane, Son.

Arsenal: Martinez - Mustafi, Luiz, Kolasinac - Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney - Pepe, Lacazette, Aubameyang.